Chefe do tráfico é preso na Zona Norte do Rio 

William Sousa Guedes, apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro do São

João, na Zona Norte do Rio, foi capturado nesta quarta-feira (3) no Jacarezinho. Vídeos apreendidos pela Polícia Civil mostram que o criminoso conhecido como Corolla ou Chacota tinha uma intensa rotina de treinos físicos para participar de tiroteios.

As imagens mostram William correndo numa esteira usando um colete à prova de

balas, que costuma ser pesado, e carregando um fuzil (assista acima).

Segundo as investigações, ele é homem de confiança do traficante Wilton

Quintanilha, o Abelha, que faz parte da cúpula do Comando Vermelho. Havia contra

Corolla nove mandados de prisão em aberto e 54 anotações criminais.

Um outro vídeo mostra William treinando tiro ao alvo com outro traficante, que

aparece de preto nas imagens. Eles atiram de fuzil contra pneus empilhados.

Para a polícia, Corolla comandou as investidas do Comando Vermelho para tomar o

Morro dos Macacos, controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

O traficante também é suspeito de envolvimento na morte do soldado Daniel

Henrique Marioti, da Polícia Militar, ocorrida em janeiro de 2019.