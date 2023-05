Chefe do tráfico na Baixada é preso em hospital do Rio após sofrer AVC

Denis França Costa é apontado como um dos criminosos mais cruéis da segunda maior facção do Rio

Ben 10 foi capturado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) no Getúlio Vargas. Contra ele havia três mandados de prisão em aberto

O traficante Denis França Costa, conhecido como Ben 10, de 37 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Ele foi internado na unidade após sofrer um AVC. Contra ele havia três mandados de prisão em aberto.

Ben 10 é apontado pela polícia como o chefe da comunidade Gogó do Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele também é conhecido como uma das lideranças mais cruéis da segunda maior facção do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, ele vinha planejando e liderando há semanas confrontos armados com membros de organizações criminosas rivais na Baixada. Segundo a polícia, ele utilizava de meios cruéis e não tinha medo de ser detido. O objetivo principal da quadrilha era a expansão do território de atuação.

Feminicídio

Denis é acusado de ter executado a ex-companheira, Rayane Ribeiro Lisboa, de 16 anos, em 2014. O crime foi praticado após o traficante ter sido denunciado por violência doméstica. Em novembro de 2012, durante uma briga, a jovem foi agredida com socos e pontapés, além de ter os cabelos cortados e ter sido ameaçada

de morte. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo.

A promessa do criminoso foi cumprida em junho de 2014, quando Rayane tinha apenas 16 anos. Na manhã do dia 9 daquele mês, seu corpo foi encontrado com marcas de tiro na Rua Redentor.