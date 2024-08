Chefe do tráfico que comemorou aniversário escoltado por 50 homens com fuzis é preso na Região dos Lagos

GB do Catarina foi capturado na Região dos Lagos. Ele tem 90 anotações criminais e, segundo a Polícia Civil, é responsável por arrastões na BR-101

A Polícia Civil do RJ prendeu na última quarta-feira (21), na Região dos Lagos, um dos homens mais procurados do Comando Vermelho e que andava escoltado por um “exército”. Paulo Gabriel Malafaia da Silva, o GB do Catarina, é apontado como chefe do tráfico de drogas do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Preso na Região dos Lagos, ele tem 90 anotações criminais e, segundo a polícia, é responsável por arrastões na BR-101 Norte (Rio-Campos), no trecho de São Gonçalo. A captura acontece após 8 meses de monitoramento.

A vigilância da 72ª DP (São Gonçalo), que começou em janeiro, flagrou a festa de aniversário de GB, em 12 de maio, na própria comunidade. O traficante chega protegido por quase 80 homens armados — pelo menos 50 carregavam fuzis. A polícia diz que GB é um dos primeiros da fila de criminosos.

A delegacia obteve informações de inteligência que indicavam Armação dos Búzios como paradeiro de GB. Ele estava em um imóvel de luxo na Marina com diária de R$ 2 mil. O traficante não ofereceu resistência ao ser preso.

Segundo as investigações, GB se escondeu em Búzios em razão das diversas operações ocorridas nas comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina.

Arrastões em série

A BR-101 ficou conhecida como “Rodovia do Medo”, por causa dos constantes assaltos, principalmente no trecho de São Gonçalo.

Segundo os motoristas, os assaltantes esperam os engarrafamentos para abordar os carros.