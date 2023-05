Chilenos são dopados, roubados e espancados no Centro do Rio

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) investiga a morte do turista chileno Ronald Tejeda Sobarzo, de 29 anos, e as agressões sofridas por um amigo, Andres Orellana, também de 29, no último domingo (14), em Santa Teresa, no Centro do Rio.

A especializada trabalha com a hipótese de que eles foram dopados, roubados e espancados. Os dois estavam na Lapa, no último sábado (13). Horas depois foram encontrados desacordados, o Corpo de Bombeiros informou que Ronald e Andres foram localizados no Mirante do Rato Molhado, na Rua Francisca de Andrade, por volta das 10h. Ambos foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Ainda segundo a corporação, as vítima tinham caído de uma altura de três metros e estavam com diversos ferimentos pelo corpo. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Ronald não resistiu e morreu nesta quinta-feira (18). Andres foi transferido para um hospital particular.

Através das redes sociais, Andres afirmou que seu quadro de saúde é considerado estável. “Olá a todos que perguntaram ou mandaram mensagem, prometo responder. Estou mudando de hospital hoje e fiz alguns exames. No momento estou estável, mas será uma longa recuperação aqui no Brasil. Para todos que conheceram Ronald, vivam cada dia de suas vidas como ele viveu”, escreveu.