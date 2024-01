Chuvas no Rio: SEIM reforça operações da prefeitura com máquinas para acelerar remoção de detritos

Na sequência do intenso temporal que assolou o Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes estabeleceu uma base de comando em Pavuna, decretando estado de emergência.

Em resposta, equipes da Secretaria de Integração Metropolitana (SEIM) entraram em ação para reforçar o socorro às vítimas, contando com a mobilização de máquinas pesadas, como: retroescavadeiras, caminhos basculantes e tratores, para acelerar a remoção de detritos e a restauração das áreas afetadas.

Desde a madrugada do último domingo, o Secretário Marcos Dias liderou equipes da SEIM nas ruas, percorrendo áreas impactadas pelas chuvas intensas. O bairro Anchieta, um do atingidos, registrou um acumulado de 264,4mm de chuva em apenas 24 horas.

O secretário Marcos Dias destacou a gravidade da situação para os desabrigados, enfatizando a importância da solidariedade. “A realidade dos desabrigados é urgente e delicada. Façamos ao próximo o que gostaríamos de receber, pois cada gesto conta”, ressaltou Dias.

Desde as primeiras horas desta terça-feira, as equipes da SEIM mobilizaram-se novamente para distribuir auxílio em diversos pontos afetados, com entrega de que quentinhas.

Em sintonia com o compromisso ao prefeito Eduardo Paes, a SEIM reafirma seu empenho em prestar assistência a todas as vítimas das chuvas. “Essa união de esforços é fundamental para superarmos juntos os desafios desse momento difícil,” finalizou Dias.

Para contribuições e apoio, entre em contato com a Secretaria de Integração Metropolitana pelo Instagram @seim.rio.

Ponto de apoio no bairro Anchieta para quem estiver próximo e quiser ajudar: Rua Romeu Casa Grande, n° 20, ao lado do colégio Guilherme Tell.