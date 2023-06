Ciclone deixa 11 mortos e mais de 3.000 pessoas estão desabrigadas

O ciclone extratropical atingiu a região Sul na madrugada da última

sexta-feira

RIO GRANDE DO SUL – O ciclone extratropical que atingiu a região Sul do país na

madrugada da última sexta-feira (16) deixou 3.713 pessoas desabrigadas e outras

697 desalojadas no Rio Grande do Sul (RS), até a manhã ontem domingo (18),

segundo informações da Defesa Civil.

Ao todo, 41 municípios gaúchos foram atingidos. Até a tarde de sábado (17), eram

2.330 pessoas desabrigadas e 620 desalojadas em decorrência dos deslizamentos

de terra e da falta de energia.

O fenômeno climático provocou 11 mortes. Ao menos 10 pessoas estão desaparecidas após os fortes temporais que atingiram o estado. As rajadas de

vento na região chegaram a atingir 100 km/h.

A Defesa Civil informou que as mortes foram registradas em Maquiné, São

Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Gravataí, Caraá, Bom Princípio e São Sebastião

do Caí.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul realizam buscas por

desaparecidos e o resgate de desabrigados.

O Ministério de Minas e Energia criou uma “sala de situação” para acompanhar o

suprimento de energia ao estado. O comitê é formado por representantes da pasta,

da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), da Rio Grande Energia (RGE) e

da Equatorial CEEE Distribuição.

Leite em Brasília

Nesta segunda-feira (19), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite

(PSDB), irá realizar uma reunião com secretários de Estado e prefeituras para

discutir o socorro às vítimas.

O governador também deve viajar a Brasília para se encontrar com ministros e

garantir apoio aos municípios afetados pelo ciclone extratropical.