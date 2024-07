Cidadania em Ação faz mais de 700 atendimentos em Belford Roxo

Dessa vez, iniciativa aconteceu no Shangrilá e ofereceu serviços gratuitos à através da Secretaria Municipal de Assistência Social

O Projeto Cidadania em Ação ancorou nesta quinta-feira (4) no bairro Shangrilá, em Belford Roxo. Vários serviços gratuitos foram disponibilizados à população pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf). O evento aconteceu das 9h às 13h, no Centro Educacional Estrela do Amanhã, Rua José de Alencar, 212. Foram realizados mais de 700 atendimentos.

“Acordei cedo pra ser a primeira da fila. Valeu muito. Meu filho cortou o cabelo e fez

exame de vista. Uma economia grande, pois não teria como custear esses

benefícios. Estou muito satisfeita”, assegurou a dona de casa, Jaqueline da Silva,

42 anos, ao lado do filho Gustavo, 12.

Diversos serviços

Cidadania em Ação tem parceria com a Fundação de Desenvolvimento Social de

Belford Roxo (Funbel). Os serviços disponibilizados foram: Cadastro Único, Bolsa

Família, isenção de identidade, isenção de Certidão de Nascimento, isenção de

Certidão de Casamento, isenção de Certificado Militar, Certidão de Óbito,

Retificação de Certidões, Casamento Civil, Cartão do SUS, Vaga Legal, Passe

Interestadual, agendamento Riocard Sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas,

aferição de pressão e glicose, Vale Social, 1ª e 2ª via de CPF/retificação,

BPC/LOAS, agendamento de RG, realização de Preventivo, vacina, pesagem,

aferição de pressão, teste de glicose e serviços de beleza.

Vacina antirrábica

Cães e gatos puderam ser vacinados até às 15h. Acompanhado da neta Julia,

Celso Costa de Almeida, 55, levou seus pets: a gata Ariel e o cãozinho Cutuque.

“Trouxe também a Pretinha, cadela do meu amigo Márcio, que está trabalhando”,

disse, Já Viviane da Silva Souza aproveitou para atualizar as cadernetas de vacina

dos filhos: Camylle, 16, Emily, 14 e Micael de 9. “Não dava para perder a

oportunidade”, afirmou.

A secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos,

esteve presente e acompanhou o atendimento de todos os serviços. “A Assistência

Social é um instrumento de grande importância para a população. O Projeto

Cidadania em Ação corresponde às necessidades, ao alcance de todos”, declarou.