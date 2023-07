Cidadania em Ação faz mais de mil atendimento gratuitos no Roseiral

Secretária Tati Ervite (ao centro) e secretário Matheus Carneiro percorreram os estandes da ação social/Rafael Barreto/PMBR

Marcilene Serafim Peixoto, 21, aproveitou o último sábado (1) para colocar várias pendências em dia: atualizar o Programa Bolsa Família, tirar segunda via da certidão de nascimento dois filhos, Daniele, 5 e Lorenzo, 2 a de casamento, dar entrada também no CPF e inscreve o filho no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e ainda passar no stand de beleza para cortar cabelo da família. Marcilene não teve despesa financeira. Tudo foi gratuito e possível, graças ao Projeto Cidadania em Ação, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania, da Mulher e do Combate à Fome, na Estrada Mário Santana, em frente ao Condomínio Monza, no Bairro Roseiral. O evento da Prefeitura de Belford Roxo levou vários serviços aos moradores daquela região. Foram feitos 1.540 atendimentos.

“Que dia proveitoso e feliz. É necessário ir até as pessoas para ver a realidade e levar o que elas precisam. Costumo dizer que assistência social não pode se resumir em programas e projetos. É preciso também ter ações diretas, mescladas de acolhimento, soluções e muito amor”, afirma a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Tati Ervite. O projeto reuniu mais de 25 serviços e teve a parceria com a Fundação de Belford Roxo (Funbel), e com as seguintes Secretarias municipais: Saúde, Transporte, Segurança Pública, Trabalho, Renda e Economia Solidária.

O secretário municipal de Gestão e Inovação, Matheus Carneiro, esteve no evento acompanhado do Secretário Nacional de Juventude, Ronald Luiz dos Santos, o Ronald Sorriso, e do Secretário Municipal de Juventude de Belford Roxo, Kauly Luz. Os três fizeram elogios à participação popular. “O resultado é gratificante”, disse Matheus. Pela primeira vez na cidade Sorriso visitou vários bairros para escolher uma área para construção da Praça da Juventude.

Lazer e massoterapia infantil

Um parque de diversão com brinquedos infláveis, entre eles toboágua e futebol de sabão, foi montado na esquina da Estrada Mário Santana. A garotada fez a festa. A maioria teve acesso ao brinquedo pela primeira vez. “Eu nunca tinha brincado de futebol de salão. Foi bom demais”, disparou Keren Aguiar, 13.

Outro atrativo foi o stand sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), Núcleo de Assistir. Lá, a psicóloga Camila Moratório, orientou e tirou dúvidas dos pais. “Gratificante popularizar esse assunto”, disse. As crianças também se divertiram. Participaram de oficinas de pintura, fantoches e ainda passaram por sessões de massoterapia (massagem relaxante). A médica Paula Saboya conferiu laudos e fez encaminhamentos para as unidades de saúde do município.