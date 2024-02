Cidade do Rio tem primeira morte por dengue em 2024

A cidade do Rio de Janeiro teve o primeiro caso de morte por dengue nesta quarta-feira (7) em 2024. A informação foi confirmada à Rádio CBN pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. O paciente foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento da Maré, na Zona Norte da cidade. A pasta investiga agora outros seis casos de mortes suspeitas por dengue na capital.

No último dia 5, o prefeito Eduardo Paes decretou estado de emergência de saúde

pública por causa da epidemia da doença e anunciou um plano de contingência,

com uma série de medidas. Entre elas estava a criação do Centro de Operações de

Emergência (COE-Dengue); a abertura de dez polos de atendimento distribuídos por todo o município; a dedicação de leitos em hospitais da rede municipal; o uso de

carros fumacê nas regiões com maior incidência de casos e a entrada compulsória

em imóveis fechados e abandonados.

Na ocasião, Soranz afirmou que a cidade bateu o recorde de internações por causa

da doença da história. Foram 362 hospitalizações em janeiro — o maior número

desde 1974.