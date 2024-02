Cilindro de GNV explode e deixa feridos em posto de gasolina na Avenida Brasil

A explosão do cilindro de GNV de um carro, no início da tarde desta quinta-feira (1º), em um posto de gasolina da Avenida Brasil deixou duas pessoas feridas, destruiu o veículo e parte do teto do estabelecimento. O acidente aconteceu na altura de Santíssimo, no sentido Campo Grande.

Bombeiros foram acionados para socorrer os feridos, mas no local foram informados que eles tinham sido levados para uma unidade hospitalar. Testemunhas disseram que eles tiveram ferimentos leves de estilhaços nos braços. Depois de atendidos, eles já tiveram alta médica.

Uma das possíveis causas para a explosão pode ser o fato de que a inspeção do cilindro estava vencida há mais de 1 ano e meio. O material tinha sido instalado em 2011, e a última vistoria foi em 2022.