Cissa Guimarães celebra ordem de prisão de réus pela morte do filho

Apresentadora comemorou decisão em suas redes sociais/Reprodução

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, de 66 anos, comemorou em suas redes

sociais a decisão da Justiça do Rio de Janeiro de mandar prender os dois réus pela

morte de seu filho, Rafael Mascarenhas. “Treze anos! Treze anos! E depois de um

fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça, finalmente”,

disse a atriz. “Que a justiça seja feita!”, escreveu ela, em outra publicação.

Rafael de Souza Bussamra cumprirá sentença de sete anos de prisão em regime

fechado e mais cinco anos e nove meses em semiaberto. Ele dirigia o carro em área

fechada para tráfego e deixou o local sem prestar socorro após atropelar o jovem,

entãop com 18 anos.

Para Roberto Bussamra, pai de Rafael, serão oito anos em regime fechado e nove

meses em semiaberto. Ele pagou propina aos policiais que liberaram o carro de

Rafael após o acidente. A decisão partiu do Juiz da 16ª Vara Criminal, Marcelo de Sá

Baptista, na última quarta-feira (26).

Em 2016, pai e filho tiveram a pena revertida para serviços comunitários, após

recorrer da decisão que os sentenciou à prisão em 2015. Essa decisão foi revogada

em 2018.

No dia 20 de julho de 2010, Rafael Mascarenhas, filho de Cissa Guimarães e do

músico Raul Mascarenhas, morreu após ser atropelado no Túnel Acústico (hoje

Túnel Rafael Mascarenhas), na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Mascarenhas foi levado ao Hospital Miguel Couto ainda com vida. Ele chegou à

unidade com politraumatismos na cabeça, no tórax, nos braços e nas pernas. O

rapaz chegou a ser operado, mas morreu por volta das 8h da manhã do mesmo dia.