Civil apreende arsenal na casa de homem que disparou após discussão por vaga de garagem

O material foi descoberto por agentes da da DP de Copacabana

A Polícia Civil encontrou prendeu em flagrante Alberto do Couto Medeiros por manter em casa um arsenal. Após cumprir mandados de busca e apreensão, foram encontrados oito armas de fogo: três revólveres (dois calibre .38 e um calibre.32), uma pistola calibre.22; uma garrucha calibre 45 e três espingardas, além de centenas de munições.

O armamento foi descoberto por agentes da 12ª DP (Copacabana) após uma briga envolvendo Alberto do Couto Medeiros e viznhos por conta de uma vaga de garagem em um edifício na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O desentendimento resultou em ameaças e disparo de arma de fogo. O homem, autor do disparo, é funcionário da Comlurb. Alberto foi encaminhado ao sistema prisional.