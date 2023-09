Civil captura criminoso procurado e prende em flagrante por roubo no Norte Fluminense

Uma operação conjunta envolvendo policiais civis da 123ª DP (Macaé), policiais do

Programa Segurança Presente e a Polícia Militar culminou na prisão do nacional

B.G.S., de 26 anos, na última terça-feira (26). Ele foi detido em flagrante por roubo e também estava sendo procurado devido a um mandado de prisão expedido pela

Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro.

O crime que resultou na prisão ocorreu pela manhã, quando o criminoso roubou o

telefone celular de uma estudante no bairro da Imbetiba. A ação rápida e eficaz dos

policiais, com base em trabalho de inteligência, levou à identificação e captura do

autor do roubo.

Durante a investigação, foi constatado que o preso estava evadido do sistema

prisional e que havia um mandado de prisão em seu desfavor emitido pela VEP. Ele

foi localizado em sua residência na Rua Prefeito Lobo Junior, no bairro Campo do

Oeste.

A equipe de investigação da 123ª DP também identificou que o criminoso está

relacionado a outros roubos nos bairros do Centro e da Imbetiba, em Macaé, e

solicita que as vítimas desses incidentes compareçam à delegacia para colaborar

com as investigações em curso.