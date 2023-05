Civil investiga morte de mulher após comer bombons recebidos de presente

Lindaci Viegas Batista de Carvalho morreu depois de comer bombons

que havia ganhado de presente

A Polícia Civil investiga a morte da cuidadora de idosos Lindaci Batista Viegas de

Carvalho, de 54 anos. Ela morreu depois de comer bombons, que ganhou com um

buquê de flores, no dia do seu aniversário, no último sábado (20). Policiais civis da

20ª DP (Vila Isabel) trabalham com a hipótese de envenenamento.

A irmã de Lindaci, Lenice Batista, explicou que um motoboy ligou para a cuidadora

e avisou que havia uma entrega para ela. A mulher desconfiou e pediu para deixar

o presente na loja do atual namorado, em Vila Isabel, porque era um lugar seguro e

havia câmeras.

Em seguida, ela pegou os bombons e as flores e foi para um salão de beleza. No

local, segundo Lenice, Lindaci chegou a comentar que estava com medo de comer

o chocolante, mas uma das funcionárias experimentou. “Ela sentiu o gosto ruim e

cuspiu. Graças a Deus não aconteceu nada.” Lindaci comeu os bombons.

Quando saiu do salão, começou a passar mal. Policiais militares que passavam no

local, socorreram a vítima e a levaram até o Hospital Federal do Andaraí, mas a

mulher já chegou morta na unidade. De acordo com a irmã, a cuidadora salivava

muito e revirava os olhos.

Familiares informaram que após a mulher passar mal, o ex-marido foi questionado

se realmente havia enviado os chocolates. Ele então negou e afirmou que havia

feito apenas “uma brincadeira”.

A irmã da vítima afirmou que a cuidadora vinha recebendo ameaças nas redes

sociais. “Em uma conversa com uma amiga, ela contou que recebeu ameaças por

telefone e através das redes sociais. Inclusive, o Instagram dela havia sido

hackeado recentemente.”

Segundo Lenice, um perito do IML indicou a presença de chumbinho no corpo de

sua irmã. “Para ter certeza se ela ingeriu essa substância, só daqui a 30 dias,

quando sai o resultado do laudo”, explicou.

Lindaci foi enterrada na última segunda-feira (22) no Cemitério do Catumbi. A

mulher deixou dois filhos, um de 16 anos e outro de 17.