Civil pega traficante que tentou matar jovem que devia a ‘boca’

Bandido e comparsa invadiram casa e atiraram contra jovem e o pai dele, que ainda teve o pescoço cortado com canivete

Um traficante deve ter imaginado que poderia fugir para sempre do braço da Justiça, mas se enganou. Acusado de tentativa de duplo homicídio, o criminoso foi capturado no dia 28 de julho pela equipe do delegado Antônio Silvino, titular da 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim), na Baixada Fluminense.

Preso pelo crime em 3 de janeiro de 2017, J. L. S. O., de 26 anos, havia sido

beneficiado com a VPL (Visita Periódica ao Lar) cinco anos depois, em agosto de

2022, mas não retornou ao sistema penitenciário, sendo considerado evadido,

desde então.

De acordo com as investigações, em novembro de 2016, J. L. S. O., que atuava no

tráfico do bairro Iconha e onde também foi preso, e outro bandido, que ainda não

identificado, invadiram a residência de L. H. S. P., à epoca com 25 anos, a fim de

executá-lo. A vítima era usuária de drogas e devia dinheiro aos traficantes.

O jovem foi atingido por três tiros, chegando a perder parte do intestino, mas

sobreviveu. O pai do rapaz, L. R. P., então com 52, chegava em casa e também foi

atingido por um disparo no rosto e teve seu pescoço cortado com um canivete. Os

dois sobreviveram ao ataque.

Estupro de vulnerável

Os agentes da 67ª DP cumpriram um mandado de prisão, na última terça-feira (1º),

contra um homem de 49 anos acusado de estupro de vulnerável em Guapimirim.

O documento de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal da comarca do

município. O. C. R. é acusado de ter pratiado atos libidinosos com sua neta

atualmente com 10 anos de idade, desde que ela tinha 08 anos.

Por Antonio Carlos, Hora H.