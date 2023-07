Civil prende 6 em operação contra golpe do falso empréstimo no Rio

Agentes da 50ª DP (Itaguaí) cumpriram, na manhã desta terça-feira (25), seis mandados de prisão contra uma quadrilha de estelionatários que oferecia serviços de consultoria financeira. Entre os alvos da ação Fake Phoenix, está o líder da organização criminosa, Hitler da Silva Ângelo, de 44 anos, que também foi preso. Os agentes cumpriram também 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo.

De acordo com as investigações, a Fênix Assessoria e Consultoria, que funcionava

na torre do NorteShopping, na Zona Norte do Rio, oferecia serviços de

correspondente bancário para pessoas físicas e jurídicas a fim de que

“capitaneassem recursos” via facilitação de empréstimos bancários.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas entregavam documentos para que o serviço

fosse feito, mas a quadrilha acabava abrindo contas. Com isso, conseguiam cartões

de crédito, financiamento de carro e empréstimos sem conhecimento das vítimas —

uma delas teve prejuízo de R$ 700 mil.

“Essa quadrilha atuava oferecendo uma consultoria, como se fosse de

correspondentes bancários, falando que fomentaria créditos, que conseguiam com

pessoas que não têm crédito”, explicou o delegado Marcos Santana Gomes.

Gerente de banco envolvida

Segundo a Civil, a gerente de um banco em Madureira, na Zona Norte, abria as

contas bancárias com os dados das vítimas e pedia empréstimos, cartões de crédito

e financiamento veicular. O dinheiro disponibilizado ia diretamente para a quadrilha, sem conhecimento das vítimas.

A polícia informou que a quadrilha já fez vítimas em Niterói, no Rio, em Barra Mansa, entre outros. Uma delas teve um prejuízo de R$ 700 mil. Uma outra vítima teve um carro retirado em seu nome.

Além do líder da quadrilha, foram presos durante a ação a gerente do banco que

facilitava os golpes, outras duas mulheres que atuavam no escritório, o braço direito

de Hitler e o auxiliar dele, que atuava especialmente nos financiamentos veiculares.