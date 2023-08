Civil prende miliciano acusado de pichar muros com mensagens de ódio contra prefeita no RJ

Em uma operação conjunta na tarde desta quinta-feira (3), a Polícia Civil da 118ª DP e 125ª DP capturou um miliciano acusado de pichar muros na cidade de Araruama, na Região dos Lagos do Rio, com mensagens de ódio contra a prefeita.

O homem foi localizado escondido no bairro de Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia.

Ele foi flagrado desmontando a motocicleta supostamente utilizada para cometer o

crime.

Os atos de vandalismo começaram na manhã da última quarta-feira (2). As

mensagens de ódio faziam referência ao escândalo da “farra” do programa

habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, especificamente à alegada distribuição

irregular de unidades do Condomínio Dolce Vita, localizado no bairro Areal.