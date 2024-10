Civil prende seis suspeitos de planejar roubo a caminhão com aparelhos eletrônicos em Itaguaí

Agentes da Polícia Civil interceptaram um roubo de caminhão que carregava aparelhos eletrônicos nesta quarta-feira (2). Na operação, seis suspeitos foram presos em flagrante em Itaguaí, Baixada Fluminense, no momento em que planejavam o crime.

A ação faz parte da ‘Operação Torniquete’, que visa coibir quadrilhas de roubos e cargas e veículos e, na última terça-feira (1º), prendeu dois suspeitos em um galpão de desmanche de veículos no Santo Cristo, Centro do Rio.

De acordo com as investigações, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) descobriram que havia um plano para roubar o veículo, que possuía uma carga de alto valor, e levar para favelas comandadas pelo Comando Vermelho (CV), como Chapadão e Nova Holanda.

Segundo o delegado Fabio Asty, os homens eram oriundos do Complexo do Chapadão, Pavuna, Zona Norte do Rio, e da comunidade Sem Terra, localizada em Itaguaí.

Entre os itens apreendidos estão duas pistolas, um bloqueador de sinal, telefones celulares e três motos recuperadas. Os suspeitos presos responderão pelos crimes de roubo de carga, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.