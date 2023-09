Civil procura dupla suspeita de atacar desembargador em rodovia no RJ

Dupla suspeita de atirar no desembargador é procurada

A Polícia Civil está em busca de dois homens que tentaram assaltar e balearam o desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, na manhã do último domingo (24) na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os criminosos estavam de moto, ambos com capacetes. O que estava no carona aparece empunhando uma arma.

Rangel voltava de um evento de motos em Belo Horizonte (MG). O desembargador foi socorrido inicialmente por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que procuraram estancar o sangramento antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o Hospital estadual Adão Pereira Nunes, em Caxias.

Rangel foi transferido para o Hospital CopaStar, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo boletim divulgado na última segunda-feira (25), ele “está estável, lúcido e apresentando boa resposta ao tratamento proposto. Passou a noite bem, sem intercorrências”.