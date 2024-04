Cláudio Castro anuncia a construção de três novas delegacias em Macaé

Governador Cláudio Castro durante o anúncio de construção das DPs

O município de Macaé, no Norte Fluminense, vai ganhar três novas delegacias. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro ontem (8), durante visita à cidade. Construídas por meio de um convênio entre o Estado e a Prefeitura de Macaé, as unidades especializadas serão de Repressão a Entorpecentes (DRE), Atendimento à Mulher (DEAM) e Criança e Adolescente Vítima (DECAV). No município, o governador também vistoriou as intervenções da ponte Engenheiro Ivan Mundim, obra que tem aporte de mais de R$ 45 milhões do Governo do Rio.

“Os atendimentos especializados vão possibilitar respostas ainda mais ágeis às demandas específicas da população. Macaé já apresenta ótimos indicadores na segurança, mas trazer mais investimentos na área é fundamental, significa que estamos olhando cada vez mais para o futuro”, ressaltou o governador.