Cláudio Castro fez 28 voos oficiais em 2026 antes de renunciar ao governo do Estado do RJ

Levantamento do portal Tempo Real mostra que a utilização das aeronaves oficiais do Governo do Estado do Rio no primeiro semestre de 2026 dividiu-se entre missões de saúde e viagens de autoridades. Enquanto parte da frota atuou no transporte de órgãos, equipes médicas e pacientes graves, os registros revelam 28 voos realizados por Cláudio Castro antes de deixar o cargo de governador, em 23 de março.

Entre os passageiros que acompanhavam o ex-governador, alguns hoje em novos cargos políticos e outros citados em investigações, o mais frequente foi o ex-secretário do Ambiente Bernardo Rossi, com 11 embarques.

Também constam nas planilhas os deputados estaduais Douglas Ruas (atual presidente da Alerj), Guilherme Delaroli e Bruno Dauaire (ex-secretário de Habitação), além da ex-primeira-dama Analine Castro.