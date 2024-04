Cláudio Castro inaugura 2º Centro de Trauma do estado e amplia leitos de CTI em Araruama

O governador Cláudio Castro inaugurou, na última segunda-feira (8), o Centro de Trauma e novos leitos do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, na Baixada Litorânea. Os setores vão atender pacientes de nove municípios da Região das Baixadas Litorâneas.

O Centro de Trauma é uma referência no atendimento a pacientes com múltiplas fraturas e é o segundo aberto no estado – o primeiro é o do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O Governo do Estado do Rio investiu mais de R$ 2,6 milhões nestas obras, que passam a ter 16 leitos de terapia intensiva.

“Estamos garantindo atendimento de alta complexidade ao cidadão da região. Antes, vítimas de politraumatismos tinham de ser encaminhadas para hospitais da capital ou da Região Metropolitana, percorrendo distâncias de até 120 Km, em viagens de mais de duas horas. Desde o início da gestão, implementamos a ideia de descentralizar e levar a saúde para perto de quem precisa, de Norte a Sul do estado, desafogando locais mais populosos, como a capital e Região Metropolitana. Essas ações são um grande avanço para a saúde pública”, afirmou Castro.

O Centro conta com quatro leitos de estabilização, além de estrutura para atender enfermos com traumas de média e alta complexidades, como lesões decorrentes de acidentes de trânsito e queimaduras. Eles vão funcionar com equipamentos de ponta para acompanhamento, em tempo real, da evolução da saúde do paciente. Entre eles, camas hospitalares elétricas e monitores multiparâmetros – capazes de emitir leituras simultâneas dos diversos equipamentos. A tecnologia atualiza a todo momento o quadro clínico do paciente para as equipes médicas e de enfermagem.

Mais de 36 mil atendimentos

Em 2023, a unidade atendeu mais de 36 mil pessoas, o dobro do início da década passada. De 2012 a 2023 o número de cirurgias aumentou em torno de 40%. A instituição, que também realiza 105 mil exames laboratoriais e 18 mil de imagens por ano, passa a contar, a partir de hoje, com 93 leitos.

O hospital atende pacientes de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema.