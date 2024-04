Cláudio Castro inaugura condomínio em Guapimirim, na Baixada Fluminense

Governador Condomínio Familiar Nova História, em Guapimirim

O governador Cláudio Castro inaugurou, na última quinta-feira (4), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, o Condomínio Familiar Nova História, transformando a realidade de 40 famílias que viviam em áreas de risco.

Com um investimento de R$ 9,6 milhões, o governo, por meio da Secretaria de

Estado de Habitação de Interesse Social (Sehis), construiu os apartamentos com

aproximadamente 50m² de área útil, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de

serviço. Além disso, o empreendimento, no bairro Parada Modelo, tem espaço

central com playground, academia da terceira idade e área de convivência com

churrasqueira.

“Esses novos apartamentos representam o começo de uma nova história para as 40

famílias que sofriam com a falta de segurança e de qualidade de vida em áreas de

risco. Este é o compromisso da nossa gestão: trabalhar incansavelmente para

ajudar aqueles que mais precisam”, afirma Castro.

Para o secretário de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire, o Condomínio

Familiar Nova História leva dignidade às pessoas.

“O nosso dever é garantir habitação digna e de qualidade para a população

fluminense. Aqui em Guapimirim, conhecemos inúmeras histórias de pessoas que

sonhavam com a possibilidade de ter uma casa própria bem estruturada, segura e

confortável. E hoje podemos dizer que esse sonho se tornou realidade!”, aponta

Dauaire.

A moradora Andréia de Assis não escondeu a animação com a oportunidade de

viver em um novo lar.

“É um sentimento maravilhoso saber que terei a minha casa e não precisarei pagar

aluguel. Agora eu posso colocar a cabeça no travesseiro para dormir sem a

preocupação de que o aluguel vai vencer nos próximos dias. Sem contar que o

apartamento é bonito e a região é bacana. Serei muito feliz aqui com a minha

família”, disse.