Cláudio Castro participa de abertura do fórum sobre transporte público no Rio de Janeiro

Governador Cláudio Castro e outras autoridades visita exposição de veículos elétricos

O governador Cláudio Castro participou da abertura do 1º Fórum “RJ

Eletromobilidade – Nova Matriz Energética e o Futuro do Transporte Rodoviário por Ônibus no Estado do Rio de Janeiro”, onde foram discutidas ideias para mais

investimentos em veículos rodoviários de transporte coletivo de propulsão elétrica.

O evento, que começou na terça-feira (12) termina nesta quarta (13), no Estádio de Remo da Lagoa, é promovido pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro), em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte e

Mobilidade Urbana.

No encontro, Castro destacou a importância da adoção de soluções sustentáveis no

setor de transporte, ressaltando o compromisso com a modernização da frota e a

redução das emissões de poluentes.

“Investir nessa tecnologia é um passo crucial para um futuro mais sustentável e

saudável para todos. Nosso governo está firmemente comprometido com a

transição energética. Por meio de políticas e investimentos estratégicos, estamos

promovendo a adoção de fontes de energia renovável, reduzindo nossa

dependência de combustíveis fósseis e buscando soluções inovadoras para

enfrentar os desafios da mudança climática”, afirmou.

Durante o evento, acompanhado do secretário de Estado de Transporte e

Mobilidade Urbana Washington Reis, o governador visitou a exposição dos veículos

elétricos das empresas Marcopolo, BYD, Volkswagen e Mercedes, que estarão em

breve nas ruas.