Cláudio Castro se reúne com FECCMRJ para discutir ações que ajudem no diagnóstico precoce e tratamento

Governador Cláudio Castro e a primeira-dama, Analine Castro, durante reunião com representantes da FECCMRJ no Palácio Guanabara

O governador Cláudio Castro se reuniu, na última quarta-feira (16), com representantes da Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama (FECCMRJ), no Palácio Guanabara. Com participação da primeira-dama, Analine Castro, o encontro serviu para discutir o aumento da participação da sociedade civil nas políticas públicas estaduais e em ações de diagnóstico precoce e tratamento para o câncer de mama.

“Essa causa transcende a agenda política. Estamos falando de vidas. Proporcionar os cuidados oncológicos necessários a todas mulheres do estado é uma das metas da nossa saúde. Temos investido em equipamentos como o Rio Imagem Baixada que, em um pouco mais de ano de funcionamento, já realizou mais de 25 mil exames voltados para a prevenção e tratamento do câncer de mama. Além disso, com o mamógrafo móvel da Secretaria de Saúde, trabalhamos para atender as mulheres que não têm fácil acesso às unidades de saúde”, disse Cláudio Castro.

A Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama é formada por 14 instituições, entre movimentos sociais não organizados e pacientes. Entre eles, o Projeto Moça Bonita, o Hospital Mario Kroef, o Grupo de cuidados Paliativos da FioCruz e a anfitriã, a Fundação Laço Rosa. Fundada em 2011, a fundação – que é referência no cenário nacional – tem como metas o empoderamento feminino, o resgate da autonomia e a defesa dos direitos dos pacientes oncológicos.

“Esta gestão do governo do Rio foi a primeira a nos ouvir e abrir as portas para trabalharmos em parceria. Estar aqui hoje representa um avanço para nós e para milhares de mulheres que estão, neste momento, recebendo seus diagnósticos ou realizando os seus tratamentos”, afirmou a presidente da Fundação Laço Rosa, Marcelle Medeiros.