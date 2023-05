Cláudio Castro viaja para Nova Iorque em busca de negócios para o Estado do Rio

Cláudio Castro terá agendas com empresários e investidores

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, viajou para os Estados Unidos, para uma série de encontros com empresários na semana do Brasil em Nova Iorque. As agendas incluem o Fórum Lide de Investimentos para o Brasil, o Brazil Summit, do Jornal Financial Times e Google. A meta é capitanear novos negócios que contribuam para o crescimento econômico e social fluminense.

“As missões governamentais têm sido fundamentais para internacionalizar o Rio de Janeiro, que hoje tem tudo para atrair empreendimentos dos mais variados setores da economia e garantir cada vez mais desenvolvimento para a nossa sociedade. Em Nova Iorque, estarei com representantes de importantes empresas, mostrando as oportunidades que surgiram no estado, com os investimentos que temos feito ao

longo dos últimos anos”, ressaltou o governador.

Nesta terça-feira (9), no Lide, Castro discute os desafios das grandes reformas e a atratividade do Brasil para investimentos internacionais. No mesmo dia, apresenta as atrações do Rio de Janeiro para o trade turístico americano. Na quarta-feira (10), é convidado especial do Financial Times e falará sobre segurança pública, atração de empresas, sustentabilidade, economia verde e tecnologia na gestão pública.

Na próxima quinta-feira (11), o governador estará no evento da BTG Pactual, debatendo o futuro da economia no Brasil e no mundo, e na conferência Latam GRI Infra & Energy 2023, para falar sobre o setor da energia renovável.

Na sexta-feira (12), a agenda internacional se encerra com um encontro com os

executivos do Google para conhecer projetos voltados para gestão governamental.