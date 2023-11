Clientes acusam restaurante de deputado de realizar cadastro para fins eleitoreiros na Baixada Fluminense

Estabelecimento que teria como sócio o deputado estadual Felipinho Ravis só atenderia a clientela após anotar nome e telefone de quem chega ao local

Com o ano eleitoral quase batendo à porta, denúncias envolvendo políticos,

principalmente os oportunistas, vão se tornar cada vez mais comuns. O radar da

Justiça Eleitoral já está ligado e pronto para flagrar os espertinhos que insistem em

usar de estratégias nada legais para conseguir votos.

Uma denúncia recebida pela redação do Hora H revela que essa burlada na lei

acontece já há algum tempo em um restaurante localizado na Avenida Dr. Mário

Guimarães, na região central de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O Brazza Smokehouse, que funciona como restaurante, empório e cafeteria, e tem

como sócio o empresário e deputado estadual Felipinho Ravis (Solidariedade),

estaria condicionando o acesso de clientes ao local somente após anotar nome e

telefone.

Segundo um dos clientes que fizeram a denúncia, é mais do que evidente que esse

pré-cadastro tem como finalidade garimpar votos do eleitor na disputa às eleições

municipais de 2024. “Não tenho conhecimento de qualquer outro restaurante ou

comércio afim, que pede dados do cliente como condição para atedimento. É

oportunismo eleitoreiro sim”, afirma um frequentador da casa.

Um empresário que esteve no Brazza há alguns dias acompanhado de amigos que

visitavam a cidade disse que desconfiou quando um funcionário pediu as

informações como nome e telefone do grupo. “Já sabia que esse deputado era

sócio do restaurante. Só depois que entendi o motivo do cadastro. Se realmente o

objetivo é eleitoreiro, a gente tem denunciar na Justiça Eleitoral, no Ministério

Público, para que possa ser investigado. Político faz o que quer e raramente é

punido. Isso mostra a falta de caráter de muitos deles. Revoltante”, desabafou.

Número inexistente

A reportagem tentou entrar em contato com o estabelecimento para saber a cerca

das denúncias publicadas nesta matéria. Entretanto, o telefone informado pelo

Google nos dados gerais do restaurante consta como inexistente, segundo a

operadora de telefonia.