Clínica da Família é atingida por tiros em Vigário Geral, Zona Norte do Rio

Clínica da Família Joãosinho Trinta, em Parada de Lucas, é atingida por muitos tiros

A Clínica da Família Joãosinho Trinta, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, foi atingida por tiros na madrugada desta quinta-feira (4). Testemunhas contaram que houve um confronto entre policiais e criminosos na região e os bandidos fizeram os disparos. Apesar do ocorrido, a unidade de saúde manteve o atendimento à população.

Os criminosos não conseguiram entrar na clínica e dispararam uma série de tiros contra a unidade de saúde. Funcionários afirmaram que o setor de odontologia foi o mais prejudicado, e que ele está completamente destruído.

Os funcionários da clínica reclamam do horário estendido de funcionamento da unidade e pedem mais policiamento na região. Mas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que o horário será alargado em uma hora. A clínica se localiza em frente ao túnel que liga a Avenida Brasil e Parada de Lucas.

De acordo com os funcionários e moradores da região, muitos assaltos e violência acontecem nessa via. A SMS informou que a situação aconteceu fora do horário de funcionamento da clínica e que somente o porteiro estava de plantão no momento. Ele se abrigou dentro da unidade para se proteger dos tiros.

O Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que não houve ocorrência no momento dos tiros, apenas no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio.