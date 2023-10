Clube da Melhor Idade da Funbel incentiva o lazer e a vida social

Cláudia Hosana frisou que no Clube da Melhor idade é feito u trabalho de estimulação em toda a parte cognitiva

É tempo de viver com saúde. A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford

Roxo (Funbel) está oferecendo diversas atividades no Clube da Melhor Idade. As

atividades promovem o bem-estar, além de melhorias na saúde mental e qualidade

de vida.

O clube acontece todas às quintas-feiras, das 14h às 17h, na sede da Funbel (Rua

Adélia Sarruf, 39, em Areia Branca), com ações que incentivam e valorizam os

idosos. Com mais de um ano de criação, o grupo também já organizou festas e

viagens.

Responsáveis pelo Clube da Melhor Idade, a pedagoga psicomotricista Claudia

Hosana e a psicóloga psicomotricista Renata Freitas, reforçam que o grupo só traz

benefícios.

“Estimulamos toda a parte cognitiva, de sociabilização e autoestima. Com muita diversão e música, trabalhamos o corpo e a mente através de exercícios motores”, explicou Claudia, que incentiva hábitos saudáveis na alimentação e o combate a depressão. “O Clube da Melhor Idade é um espaço democrático e que traz muitos benefícios para os participantes”, emendou o vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano.

A artesã e moradora do Jardim América, Maria Vangia, de 68 anos, foi uma das

primeiras participantes do clube. “O clube é muito especial para mim, pois fiz muitas amizades. Nós nos ajudamos a manter o corpo e a mente com saúde. Sinto muita falta quando não consigo vir”, relatou Maria.