Clube procura Pedro e oferece salário 6 vezes maior que no Flamengo

O Al Hilal, da Arábia Saudita, procurou o Flamengo e o atacante Pedro e fez proposta pelo centroavante, oferecendo ao atleta um salário seis vezes maior do que recebe atualmente. A diretoria rubro-negra tomou ciência da situação, mas viu o próprio artilheiro dizer “não” ao clube saudita, já que a oferta não lhe interessou em termos de sequência de carreira.

No entanto, a história não deve terminar agora, já que o Al Hilal contratou o português Jorge Jesus como seu novo treinador.

Anunciado no último final de semana pela equipe do Oriente Médio, o Mister já trabalhou com Pedro no próprio Fla e pode ainda tentar convencer o matador a se juntar ao time de Arábia Saudita.

Nos bastidores da Gávea, inclusive, é esperado que os sauditas retornem em breve com uma nova oferta. Cabe ressaltar, aliás, que a primeira procura por Pedro foi feita antes mesmo da contratação de Jesus.

O atacante entende que a ida para o Al Hilal poderia diminuir sua visibilidade e diminuir as chances de convocação pela seleção brasileira, em um momento em que o jogador vem sendo frequentemente chamado para defender a equipe canarinho.

A tendência, portanto, é que a resposta de Pedro seja “não” mais uma vez, caso os árabes voltem a tentar sua contratação. O camisa 9 é um dos grandes destaques do Rubro-Negro na temporada, apresentando grandes números.

Até o momento, o centroavante soma 25 gols em 33 partidas, além de 4 assistências. Ele é o artilheiro flamenguista na temporada de 2023.