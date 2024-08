Com 8,3°C, Rio tem temperatura mais baixa dos últimos 13 anos

Lagoa Rodrigo de Freitas registrou uma das mais baixas temperaturas do Rio

O Rio de Janeiro registrou nesta terça-feira (13) a madrugada mais fria em 13 anos. Às 6h, o termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou 8,3ºC em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O mar apresentou ondas de até 4 metros.

A capital fluminense não tinha uma madrugada tão gelada desde 9 de julho de 2011, quando a mínima foi de 8,1°C.

Ao longo do dia, as temperaturas subiram gradativamente, mas a máxima não passou de 21°C na capital.

O dia nesta quarta (14) começa bem gelada, e novamente há possibilidade de recorde de frio na madrugada. A máxima sobe para 25°C na capital.

Um sistema de alta pressão vai favorecer o tempo estável em todo o RJ no restante da semana, favorecendo a redução da nebulosidade e a elevação das temperaturas a cada dia, chegando aos 31°C na capital no sábado (17). Os dias começam com névoa em alguns pontos, mas aos poucos o sol aparece com mais força.