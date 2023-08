Comerciante é executado na porta do próprio bar na Zona Oeste do Rio 

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato do comerciante Raimundo Ubiratan de Souza Lima, de 62 anos, mais conhecido como Bira, na manhã desta segunda-feira (14), na Estrada do Tindiba, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Testemunhas relatam que o comerciante foi morto a tiros quando abria o bar em que era dono, por criminosos armados em plena luz do dia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio, onde um homem teria sido baleado por criminosos enquanto estava próximo de seu carro. No local, o fato foi constatado.

Segundo moradores, a região é controlada pela milícia e que comerciantes são obrigados a pagarem taxas de segurança abusivas para os criminosos. A vítima era bastante conhecida por ser dona do estabelecimento Cantinho do Pechincha. Ele deixa quatro filhos.