Comerciante é morto com 30 tiros em Belford Roxo

Carlos Henrique teria se recusado a pagar taxa para milícia

O comerciante Carlos Henrique Rodrigues Pinto, de 50 anos, foi assassinado com

cerca de 30 tiros na noite da última quinta-feira (14) no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com relatos, a vítima se preparava para fechar sua padaria, na Estrada

do Babi, quando um homem desceu de um carro, atirou e fugiu. As primeiras

informações são de que Carlos teria se recusado a pagar taxas para a milícia que

atua na região. Os paramilitares fariam cobranças que variam entre R$ 20 e R$ 150.

A vítima, que mantinha o estabelecimento há aproximadamente 20 anos, era

querida na região. Carlos deixa a mulher e três filhos. O corpo dele foi sepultado na

tarde de ontem (15), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizou perícia no local

e investiga o caso.