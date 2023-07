Comissão da Alerj a ser instalada será comandada por bolsonaristas

Alan Lopes fará dupla com Rodrigo Amorim

A Comissão Especial Para Acompanhar as Políticas Públicas de Combate à

Desordem Urbana sairá do papel na volta do recesso parlamentar, em agosto. Já

se sabe que Alan Lopes (PL), autor do requerimento de instalação, será o

presidente. A novidade, porém, é que ele fará dupla com Rodrigo Amorim (PTB),

que ocupará a vaga de vice-presidente do colegiado. O acerto foi feito, na última

terça-feira (11), no gabinete de Lopes, e mira principalmente a disputa pela

prefeitura do Rio, em 2024.

Além de fiscalizar a segurança e a ordem urbana da cidade, o foco principal será

desgastar o governo municipal. Segundo um parlamentar que participou do

encontro, um dos calcanhares de Aquiles da gestão municipal seria justamente o

ordenamento urbano. Por isso, a estratégia será fotografar e fazer vídeos diários

das ações da comissão.