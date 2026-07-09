Comissão da Alerj aprova projeto que identifica agressores de mulheres com tornozeleira rosa

09 julho 2026
Tornozeleira

Projeto prevê identificação visual em tornozeleiras eletrônicas para pessoas monitoradas por medidas protetivas

 

Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou ontem (8) o Projeto de Lei nº 7.549/2026 que determina a padronização na cor rosa das tornozeleiras eletrônicas utilizadas por pessoas submetidas a medidas protetivas ou cautelares em casos de violência contra mulheres.

De autoria do deputado Fred Pacheco (PL), a iniciativa busca facilitar a identificação dos equipamentos de monitoramento eletrônico por agentes de segurança pública, reforçando a fiscalização das determinações judiciais e ampliando a proteção às vítimas.

Violência no todo

Segundo a proposta, a medida alcança casos de violência doméstica, violência vicária, perseguição, assédio e violência sexual. A cor rosa foi escolhida por ser tradicionalmente associada à pauta da proteção feminina, permitindo o reconhecimento mais rápido dos dispositivos utilizados pelos investigados ou acusados submetidos ao monitoramento judicial.

 