Comissão da Alerj faz diligência no Hospital Heloneida Studart em São João de Meriti

Presidente da comissão, a deputada Renata Souza vistoriou diversos setores do hospital, como a UTI, o espaço para amamentação e a sala S.O.S. Mulher

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizou na última terça-feira (16) uma diligência ao Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A visita de fiscalização foi motivada por denúncias recebidas durante uma audiência pública realizada em abril sobre violência obstétrica.

“Nós recebemos algumas denúncias, viemos ver de perto qual é a situação do hospital. Foi aberta uma sindicância e nós vamos acompanhar esse processo”, comentou a deputada Renata Souza, que preside a Comissão da Alerj. A deputada vistoriou diversos setores do hospital, como a UTI, o espaço para amamentação e a sala S.O.S. Mulher, destinada a acolher e auxiliar mulheres vítimas de violência sexual. Ela também questionou o cumprimento de medidas que garantam, por exemplo, o acompanhamento da doula durante o parto e a entrega voluntária de recém-nascidos para a adoção.

As condições de trabalho no hospital, como o número de funcionários em cada área e a escala de plantões, também foram analisadas. Mensalmente, o hospital realiza reuniões para capacitar novos funcionários. Outra análise foi em relação ao funcionamento das comissões no hospital, como a que analisa as causas dos óbitos

ocorridos na instituição.

“A gente quer que o hospital ofereça 100% da qualidade do serviço e, a cada denúncia ou situação que vulnerabilize uma mulher, nós estaremos atentos para poder cobrar explicações.

Nesse primeiro momento, a gente entendeu que as informações que nós solicitamos foram atendidas a contento”, comentou Renata Souza. Dentre as principais demandas do hospital, está a reposição de estoques de leite materno e de sangue.