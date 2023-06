Comissão da Alerj faz fiscalização na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu

Deputada Renata Souza (PSol) chega ao complexo de Bangu, Zona Oeste do Rio

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa do Estado

do Rio de Janeiro (Alerj), realizou nesta terça-feira (20), uma fiscalização na Penitência Feminina Talavera Bruce, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O colegiado constatou problemas estruturais e irá produzir um relatório, que será

encaminhado à direção da unidade, para que sejam feitas as melhorias necessárias. A ação foi a terceira de uma série de visitas que a Comissão tem realizado em unidades de saúde e prisionais destinadas a mulheres.

Foram inspecionadas na penitenciária a unidade materno infantil, o alojamento das

gestantes, o espaço cultural, a galeria das internas classificadas, a horta e o Colégio Estadual Roberto Burle Marx, unidade de educação destinada às internas.

Políticas públicas às presa

Presidente do colegiado, a deputada Renata Souza (PSol) destacou a necessidade

de haver políticas públicas voltadas a mulheres privadas de liberdade, mas elogiou

que as internas estejam tendo acesso facilitado à leitura, através da biblioteca da

unidade.

No entanto, Renata observou que as gestantes estão enfrentando dificuldades em

acessar o projeto Cegonha Carioca, programa social do município do Rio de

Janeiro, que tem como objetivo reduzir a mortalidade materno-infantil e incentivar a realização de exames pré-natal.