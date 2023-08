Comissão de Combate à Pirataria da Alerj cra canal para denúncias

Filippe Poubel é o presidente da comissão

A Comissão de Combate à Pirataria da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), já tem mais um canal para realizar fiscalizações. O telefone 0800 282 6582 está em

funcionamento para denúncias da população. O objetivo da comissão é realizar

ações para frear o prejuízo financeiro e até mesmo o risco à saúde da população

fluminense ao consumir produtos copiados, falsificados e adulterados.

“A população pode ligar e denunciar, vamos analisar com atenção todas as

denúncias recebidas. Uma das minhas principais missões no mandato é fiscalizar.

Vamos para cima de quem falsifica alimentos, remédios e tantos outros produtos,

gerando não só prejuízo financeiro, mas à saúde da população carioca”, afirma o

presidente da Comissão de Combate à Pirataria, Filippe Poubel (PL)

Além de acolher e investigar denúncias recebidas, inclusive realizando diligências

com órgãos estaduais, a comissão poderá realizar audiências públicas dentro e fora

da Alerj.