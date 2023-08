Comissão de Orçamento da Alerj aprova parecer favorável às contas do governo

A votação foi realizada após audiência pública na Casa/Divulgação

Por unanimidade (sete votos), a Comissão de Orçamento, da Assembleia Legislativa

do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o parecer favorável às contas do

Governo do Estado do Rio referentes ao ano de 2022. A votação foi realizada após

audiência pública, realizada nesta terça-feira (29), na qual os parlamentares que compõem o colegiado analisaram a prestação de contas e também o relatório de despesas e receitas do 3° bimestre de 2023.

Após aprovação, o parecer, relatado pelo presidente da Comissão de Orçamento,

deputado André Corrêa (PP), será convertido em um Projeto de Decreto Legislativo,

que será submetido à votação em Plenário. O subsecretário do Tesouro da

Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Bruno Schettini, destacou que as contas

de 2022 já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), sem

irregularidades ou impropriedades, apenas ressalvas.

“As contas de 2022 foram aprovadas pelo Pleno do TCE. O ponto importante é que,

depois de uma sequência de anos em que as contas não foram aprovadas

obtivemos a aprovação no Tribunal. Em anos anteriores, além das irregularidades

havia impropriedade, ou seja, erros efetivos da administração. O que tivemos, agora, foram apenas ressalvas, que são apontamentos de melhorias na prestação”,

explicou Schettini.

Queda da arrecadação

Durante a reunião, Schettini apresentou o Relatório de Execução Orçamentária

referente ao terceiro bimestre de 2023. A receita líquida apresentou queda de R$ 2,5 bilhões, em relação ao mesmo período do ano anterior. O subsecretário elencou os motivos que, de acordo com a pasta, levaram à redução na arrecadação. “Ano

passado, nessa mesma época, tivemos o ingresso de recursos provenientes da

concessão da Cedae, pela ordem de R$ 1,5 bilhão, e a arrecadação do ICMS ainda

não estava afetada pela Lei Federal 194/2022, que limitou a cobrança deste tributo

nos serviços essenciais”, justificou.

O relatório ainda apontou que houve decréscimo de R$ 2,5 bilhões na arrecadação

de royalties e participações especiais, provenientes da exploração do petróleo.

Schettini pontuou que, embora tenha havido aumento na arrecadação de Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), não foi suficiente para suprir as perdas. “O Estado vem perdendo caixa ao longo do

tempo, por conta da queda de arrecadação”, completou o subsecretário.