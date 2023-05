Comissão do Cumpra-se será instala nesta terça na Alerj

Criador da Comissão do Cumpra-se, Carlos Minc será o presidente do colegiado

Depois de três meses de espera, a Comissão do Cumpra-se, presidida pelo deputado Carlos Minc (PSB), finalmente será empossada nesta terça-feira (9), na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Sem perder tempo, faz sua primeira audiência pública já na próxima na sexta-feira (12), cujo tema será sobre um projeto de lei que trata de fake news no estado. O colegiado especial é o primeiro da gestão do presidente Rodrigo Bacellar (PL) e tem sido visto como gesto de afago na oposição.

A comissão, criada pelo próprio Minc há dez anos, tem o objetivo de fiscalizar o cumprimento das leis do Parlamento, mas ele vinha encontrando dificuldades para implantá-la. Entretanto, reconhece que de fato é uma tentativa de compor e distensionar as relações na Casa. “Estou há três meses nessa luta. Espero que de fato seja um aceno à oposição. Eu, por exemplo, perdi espaço nas comissões permanentes. Mas o presidente já entendeu que é melhor para todos ter um Parlamento atuante”, avalia.

Novas regras

Os oposicionistas reclamam com frequência da falta de representatividade. As novas regras para a instalação das frentes parlamentares, ainda que tenham sido aprovadas depois de negociações, ampliaram a insatisfação. O aceno também é uma forma de retomar as rédeas da situação, que saiu do controle quando, em abril, Bacellar se ausentou para acompanhar o governador Cláudio Castro em viagem oficial a Londres.

Na ocasião, o clima ficou hostil e, por pouco, não houve agressões físicas entre os deputados. Na volta, Bacellar deu uma bronca geral e disse que não aceitaria mais intempéries de ninguém. Lembrou que se elegeu presidente com votação apertada, e mesmo assim fazia administração democrática. No debate, Flávio Serafini (Psol) argumentou que não poderia ser diferente, pois como presidente do Parlamento

precisaria de isonomia.

Depois disso, a tensão baixou e as discussões ganharam outra tonalidade. Na sexta-feira (5), finalmente o Diário Oficial trouxe a composição do colegiado, que tem ainda Jorge Felippe (Avante), Martha Rocha (PDT), Elika Takimoto (PT), Marcelo Dino (União), Samuel Malafaia (PL) e Célia Jordão (PL). Na suplência estão Dani Balbi (PCdoB), Dani Monteiro (PSOL), Verônica Lima (PT) e Professor Josemar (PSOL).