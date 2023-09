Companhia ‘Os Ciclomáticos’ se apresenta no Festival ‘‘¡Hola, Rio!’ em Madri

Do subúrbio carioca para a Europa! O grupo de teatro “Os Ciclomáticos”, que nasceu há 27 anos em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, está na Espanha apresentando parte de seu repertório através do festival ¡Hola, Rio! Selecionado pelo edital Casa de América, projeto promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que tem por objetivo levar a cultura fluminense até Madri, o projeto Os Ciclomáticos na Casa de América realiza apresentações dos espetáculos “Ariano – O Cavaleiro Sertanejo” e “A Farra do Boi Bumbá”, escritos e dirigidos por Ribamar Ribeiro e que fazem parte do repertório da Companhia Os Ciclomáticos. As apresentações vão até 8 de outubro.

O Festival ¡Hola Rio! leva a riqueza da produção artística do Estado do Rio de Janeiro à cidade de Madri para promover intercâmbios culturais em um encontro que celebra a diversidade das artes e da cultura. Os espetáculos d’Os Ciclomáticos se apresentarão na Casa de América e no Centro Cultural Casa de Vacas, no Parque El Retiro. Única peça brasileira a se apresentar na Casa de América – Anfiteatro Gabriela Mistral, “Ariano – O Cavaleiro Sertanejo” poderá ser visto no dia 19 de setembro, às 19h30. Já “A Farra do Boi Bumbá” se apresenta no Centro Cultural Casa de Vacas no dia 20 de setembro, às 17h.

Além do diretor Ribamar Ribeiro, a Companhia “Os Ciclomáticos” é formada por: Julio Cesar Ferreira, Renato Neves, Carla Meirelles, Mauro Carvalho, Getúlio Nascimento, Nivea Nascimento, Juliana Santos, Fabíola Rodrigues, Fernanda Dias e Cachalote Mattos.

Companhia premiada

O diretor Ribamar Ribeiro destacou que essa não é a primeira vivência internacional do grupo, mas as apresentações servirão para consagrar a trajetória de 27 anos da Companhia. “Estar em Madri, referência mundial das artes, é uma honra, pois representaremos o Rio de Janeiro, a periferia e o Brasil”, destacou Ribamar, lembrando que o grupo tem uma história de luta. “Somos a representatividade do Brasil. Lembro do início, quando recebíamos dinheiro nos sinais de trânsito de Bonsucesso para realizar nossos trabalhos”, relembra o diretor, que já que esteve com sua Companhia em festivais de países como Alemanha, França e Peru – neste último, no FESTEPE, a Companhia recebeu o Prêmio de Companhia Ilustre da América Latina e Ribamar ganhou o prêmio como diretor pela pesquisa de linguagem.

Orgulhoso da história da Companhia, Ribamar Ribeiro ressalta que o projeto “Os Ciclomáticos Emcena”, com o patrocínio de grandes empresas, fez uma turnê recentemente pelo país. “Ao longo desses 27 anos, já rodamos mais de 170 cidades do Brasil em todas as regiões, com 13 espetáculos em repertório apresentados pela nossa companhia, formada por artistas da periferia, favelas cariocas, Baixada Fluminense e interior do estado”, resumiu Ribamar Ribeiro.

No retorno ao Brasil, Os Ciclomáticos realizam a Oficina O Ator Autoral e seu corpo, ministrada por Ribamar Ribeiro no dia 18 de outubro, às 14h (com inscrição prévia), e a palestra Os Ciclomáticos na Casa de América – experiências e vivências, às 19h, com os integrantes de Os Ciclomáticos Companhia de Teatro. Todas as atividades serão realizadas no Espaço das Artes – Os Ciclomáticos, na Rua de Santana, nº 119 – Centro.