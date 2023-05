Complexo Regulador de Belford Roxo está em novo endereço

A unidade é responsável pelo encaminhamento de pacientes que buscam, na rede pública de saúde, exames e procedimentos médicos especializados

A Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo (Semus) está trazendo o

Complexo Regulador para um novo endereço, na Avenida Benjamin Pinto Dias 955,

no Centro, onde funcionava o antigo Abeuzinho. Mesmo com a mudança, o

Complexo Regulador continuará atendendo de segunda a sexta-feira, das 7h às

17h. O local é mais próximo do centro comercial e mais acessível para a população.

A unidade é responsável pelo encaminhamento de pacientes que buscam, na rede

pública de saúde, exames e procedimentos médicos especializados.

Até o mês passado, o Complexo Regulador do Centro havia agendado mais de 50

mil exames laboratoriais e de imagens, como hemograma complexo e ressonância,

com uma média de 200 atendimentos diários. Moradora do bairro Maringá, Sara

Lúcia Oliveira, 34 anos, declarou ter ficado surpresa com a rapidez na marcação.

“Preciso desse eletrocardiograma com uma certa urgência e estou contente por ter

conseguido uma vaga para o dia 31, semana que vem. Marquei tanto para mim,

quanto para o meu filho”, declarou Sara Lúcia.

Atendimento elogiado

A enfermeira Sandra Muri, 40, também elogiou o atendimento. “Gostei muito, pois

foi tudo rápido. Fui atendida em 15 minutos e já saí com a marcação. Estão de

parabéns!”, elogiou Sandra.

O Complexo Regulador é um sistema que oferece o agendamento nas unidade de

saúde do Bom Pastor, Parque dos Ferreiras, Itaipu, Parque São José, Xavantes,

Santa Maria, Vilar Novo, além do Centro (Central de Regulação Municipal) e do

recém-inaugurado Parque Amorim.