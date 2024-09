Condenada a 20 anos de prisão, Jôh Pimentinha roda na Baixada

Maria Joana Viana de Moraes estava escondida na comunidade Grão-Pará, em Nova Iguaçu

Os dias de foragida da Justiça do Pará terminaram na última segunda-feira (16) para Maria Joana Viana de Moraes, conhecida como ‘Jôh Pimentinha’, de 31 anos. Condenada a 20 anos de reclusão pelo crime de organização criminosa, ela foi presa na comunidade Grão-Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde estava escondida.

De acordo com investigações do Ministério Público do Estado do Pará, ‘Jôh Pimentinha’ é integrante do Comando Vermelho (CV) no município de Igarapé-Miri e faz parte de um grupo disposto a cumprir todo tipo de ordem dos líderes da organização, como praticar roubos e tráfico de drogas.

A criminosa foi localizada em um dos acessos à comunidade, durante uma ação conjunta da 56ª DP (Comendador Soares) com a Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) do Pará.

Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado do Pará, em 14 de junho.