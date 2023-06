Condenado pela morte da juíza Patrícia Acioli, PM tem recurso indeferido pelo TJ

O tenente-coronel da Polícia Militar Cláudio Luiz Silva de Oliveira

O tenente-coronel da Polícia Militar Cláudio Luiz Silva de Oliveira, condenado pela

morte da juíza Patrícia Acioli, teve indeferida a inicial do mandado de segurança

impetrado visando a sua reintegração aos quadros da corporação. A decisão é do

desembargador Luiz Fernando de Andrade Pinto, do Órgão Especial do Tribunal de

Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Oliveira foi demitido da PM, em maio deste ano, em decreto assinado pelo

governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, cumprindo um acórdão proferido

pela Quarta Câmara Criminal do TJRJ. A juíza Patrícia Acioli, então titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, foi assassinada em agosto de 2011.

Na decisão, o desembargador Luiz Fernando Pinto destaca que o mandado de

segurança tem impropriedades jurídicas que enfraquecem o pedido da defesa,

ressaltando que o governador, impetrado na ação, apenas cumpriu uma ordem

judicial já resolvida, determinando como pena a demissão e as perdas do posto,

patente e condecorações do ex-militar.

O magistrado também recorda que o caso já havia sido analisado pelo Superior

Tribunal de Justiça (STJ) e, portanto, o recurso não poderia ser aceito, uma vez

que abriria duas vias paralelas de agravo, em instâncias e hierarquias diversas.

“E outros termos: poder-se-ia verificar a concessão da segurança pelo Órgão

Especial, a despeito de a Corte Nacional manter a demissão do impetrante. Neste

cenário, a competência deste Órgão seria manietada para esvaziar a instância

recursal, o que, insisto, não se pode admitir”, avaliou.