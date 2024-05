Confira a programação especial na semana do Dia das Mães do Madureira Shopping

As mamães que passarem pelo Madureira Shopping esta semana poderão aproveitar uma série de atividades preparadas especialmente para celebrar o Dia das Mães. Entre os dias 07 e 08 de maio, os acadêmicos da Universidade Estácio de Sá oferecerão massagem e higienização facial. Os serviços são gratuitos e serão disponibilizados na loja Sou do Bem, no 3º Piso, das 15h às 18h. Para participar, basta a cliente baixar o aplicativo do Madureira Shopping, disponível para download na Apple Store e na Play Store, e resgatar o cupom do benefício.

No dia 09 de maio, a ONG Colo de Mãe vai oferecer maquiagem, massagem e oficina de manicure, das 15h às 19h. As atividades também serão realizadas na loja Sou do Bem, das 15h às 19h, e os clientes também devem resgatar o cupom de participação no aplicativo do empreendimento.

No dia 10 de maio, a loja Sou do Bem recebe mais uma edição do projeto Arara do Bem, que é desenvolvido através de uma parceria com o Instituto Qualivida. O brechó social visa promover o consumo consciente de roupas e acessórios, com renda totalmente revertida para projetos sociais de instituições localizadas no bairro Madureira. Os clientes poderão adquirir peças a partir de R$ 10, originárias de doações, que além de passarem por um controle de qualidade, são higienizadas. A ação acontece das 10h às 22h e toda arrecadação será revertida para a ONG Colo de Mãe.

E, para encerrar a programação, no dia 12, as crianças poderão participar da oficina de confecção de quadrinho para presentear suas mamães, a partir das 15h. As vagas para as oficinas são limitadas e para participar também é preciso baixar o aplicativo do Madureira Shopping, resgatar o cupom e validar com a promotoria, presente no local. O Madureira Shopping fica na Estrada do Portela, nº 222, Madureira – RJ.