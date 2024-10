Confronto com a PM termina com suspeito morto e outro ferido na Baixada Fluminense

Uma motocicleta, duas pistolas, rádio transmissor e drogas foram apreendidas

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito morto outro ferido nesta terça-feira (22), em Japeri, na Baixada Fluminense.

A PM informou que agentes do 24º BPM (Queimados) faziam patrulhamento para reprimir roubos de veículos e carga na região, quando foram atacados na Rua Geni, no bairro Ferroviário. Um confronto teve início no local.

Após o cessar fogo, dois criminosos foram encontrados feridos. Eles foram levados para o Hospital de Japeri, mas um não resistiu.

