Confronto entre bandidagem deixa quatro mortos em Duque de Caxias

Renato e Caroline estão entre os mortos do confronto

Quatro pessoas morreram após serem atingidas por balas perdidas durante troca de tiros envolvendo traficantes e milicianos entre a noite do último sábado (6) e a madrugada de domingo (7) em Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Maria de Fátima dos Santos, de 49 anos, e seu filho Emerson Luiz Santos de Jesus, de 31, morreram em casa, no Morro do Garibaldi. Em outro ponto da comunidade, as vítimas foram o casal Renato Pessoa de Sá, 33 anos, e Caroline Barreto Smith, de 31. Todos eram moradores da região.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime.