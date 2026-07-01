Confronto entre facções deixa três mortos e dupla é detida em ação da PM em São João de Meriti, na Baixada Fluminense

Policiais militares apreenderam fuzil junto aos corpos; carabina e farta quantidade de drogas foram apreendidas em outra ofensiva contra o tráfico de drogas

Três homens morreram após um intenso tiroteio entre grupos criminosos rivais no bairro Parque Barreto, em São João de Meriti, na madrugada da última segunda-feira (29). No local, policiais militares do 21º BPM apreenderam um fuzil e uma pistola.

Em outra ação contra o tráfico de drogas, realizada na manhã de ontem (30) na localidade do Gogó, área sob influência do Comando Vermelho, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) deteve dois suspeitos e apreendeu uma carabina calibre 9 mm junto a uma grande quantidade de entorpecentes. Ambas as ocorrências foram registradas na 64ª DP.

Guerra entre quadrilhas

Os policiais militares do 21º BPM realizavam um patrulhamento de rotina quando foram alertados sobre uma intensa troca de tiros no Parque Barreto. Ao chegarem ao endereço para checar a denúncia, as equipes já encontraram os três homens sem vida.

O armamento de alto poder ofensivo foi localizado junto aos corpos logo após o confronto entre os grupos criminosos. A área do crime precisou ser isolada para o trabalho de perícia técnica da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Além do fuzil e da pistola, os agentes apreenderam dois carregadores e uma motocicleta. Até o momento, a identificação oficial das vítimas não foi divulgada pelas autoridades.

Apreensão de drogas e arma no Gogó

Na manhã de ontem, uma equipe do GAT patrulhava a Rua São Pedro, na localidade conhecida como Gogó, quando suspeitou de alguns indivíduos. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram para o interior de uma vila, mas foram alcançados.

Durante as buscas, os PMs apreenderam: 01 carabina calibre 9 mm; 01 carregador com 06 munições intactas; 35 cápsulas de cocaína; 10 papelotes de crack; 26 trouxinhas de maconha; 105 papelotes de haxixe.

Os dois suspeitos e todo o material foram encaminhados para a 64ª DP (São João de Meriti). A dupla foi ouvida pela autoridade policial e, em seguida, liberada.5