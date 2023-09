Confronto entre milicianos deixa duas mulheres mortas e uma criança ferida

Moradores se aglomeram ao redor de carro onde está o corpo de

uma das mulheres/Reprodução

Uma troca de tiros entre milicianos deixou duas mulheres mortas e um menino de 7

anos e uma segunda pessoa feridos, na tarde desta quinta-feira (31), na Praça do Alvorada, no bairro João XXIII, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram alvejadas durante confronto entre

milicianos rivais. Segundo moradores, elas estavam dentro do mesmo carro quando

foram atingidas pelos disparos. As vítimas estão internadas no Hospital Municipal

Pedro II, que também fica em Santa Cruz. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A PM informou que os agentes do 27ºBPM (Santa Cruz) foram acionados ao hospital para verificar a entrada de uma mulher e uma criança atingidas por arma de fogo.

Segundo a corporação, quando os agentes chegaram até a unidade de saúde,

foram informados de que uma outra mulher também foi alvejada e não resistiu aos

ferimentos.

Carro com várias perfurações

Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram o carro em que estavam as

vítimas com diversas perfurações na lataria e no para brisa. Uma mulher, ainda não

identificada, que estava no banco do carona foi atingida e morreu na hora.