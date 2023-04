Confronto termina com quatro suspeitos baleados em Duque de Caxias

Quatros integrantes de uma quadrilha de roubo de cargas foram baleados após confronto com a Polícia Rodoviária Federal em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, na noite da última segunda-feira (10). Na ação, foram apreendidas armas de fogo, munições e bloqueador de sinal GPS.

A PRF informou que os agentes deram ordem de parada a um veículo com quatro ocupantes, mas o motorista não respeitou e fugiu, enquanto os passageiros atiraram contra os policiais. Após a troca de tiros, foi constatado que os suspeitos estavam feridos.

Com eles foram encontrados duas pistolas com numeração suprimida, seis carregadores, um cinto tático e um bloqueador de sinal. O veículo usado pelo bando foi roubado no último dia 8. Os integrantes da quadrilha foram socorridos ainda com vida para o

Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, onde estão presos sob custódia.